Il gran ritorno del Carnevale: venerdì il via dopo due anni

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, venerdì 6 gennaio, come vuole tradizione, torna lo storico Carnevale di Ivrea. La mattina del giorno dell’Epifania segna infatti l’inizio del periodo di festa che condurrà al momento più atteso, quello in programma il 19, 20 e 21 febbraio, dedicato alla spettacolare Battaglia delle Arance. Le note dei pifferi e il ritmo cadenzato dei tamburi quindi, già a partire dalle 9, si diffonderanno per le vie del centro storico di Ivrea, rinnovando così l’antica usanza e dando il via ai festeggiamenti che mai come quest’anno porteranno con sé, valori e ideali, ma anche spirito di condivisione, amicizia e voglia di stare insieme. Oltre alla marcia di apertura in giro per la città, il programma prevede anche i primi assaggi di fagioli – alimento storicamente pregiatissimo nell’alimentazione dei popolani – e alle 12, in piazza di Città, la proclamazione e l’investitura del cittadino Generale 2023. Alle 14 poi, sulla stessa piazza, ci saranno il saluto dei Credendari al Magnifico Podestà alla presenza dei Gruppi Storici, la Cerimonia del Sale e del Pane e la partenza del corteo verso la Cappella dei Tre Re al Monte Stella. Da qui poi, l’arrivo finale in piazza Ottinetti, al Duomo, dove alle 16.30 si svolgerà la Cerimonia dei Ceri in presenza del Vescovo, Monsignor Edoardo Aldo Cerrato. Ma il bello dei festeggiamenti di questo Carnevale arriverà più avanti. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda ci sono le Alzate degli Abbà e la presentazione dei Carri da Getto, domenica 5 e 12 febbraio; la calzata del Berretto Frigio in Piazza di Città giovedì, 16 febbraio; la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del municipio, sabato 18, alle 21, e a seguire i giorni clou, con la spettacolare Battaglia delle Arance, il Corteo Storico e i tanti altri momenti da non perdere.