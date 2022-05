Il gran cuore di Martina Maccari: 575 chilometri a piedi per aiutare i piccoli pazienti del Regina Margherita [VIDEO]

Da Lido Volano, in provincia di Ferrara, all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. A piedi. Per un totale di 575 chilometri. E’ il viaggio compiuto in 26 giorni da Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Un viaggio per raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti del reparto di Neurochirurgia del nosocomio torinese, dove in passato era stato ricoverato anche Matteo, uno dei tre figli. E’ la missione è stata ampiamente compiuta, visto che è riuscita a raccogliere 170mila euro.

IL VIDEO DELL’ARRIVO AL REGINA MARGHERITA: