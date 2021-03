Il giorno dell’Avvocato: 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli

Cento anni fa nasceva l’Avvocato, Gianni Agnelli. Imprenditore, politico e per anni figura al vertice della Fiat, la sua è un’icona italiana ma soprattutto legata alla città di Torino.

IL RICORDO DI LAPO ELKANN

“Tanti gli omaggi ed i ricordi arrivati in giornata. Lapo Elkann ha dedicato una serie di tweet in memoria del nonno, creando l’hashtag #24oredigianniagnelli: “E’ stato e sarà per sempre una risorsa fondamentale di energia e vitalità. Ho voluto rendergli omaggio anche su Twitter per far si che gli utenti dei social possano conoscere alcuni tratti del suo pensiero e possano trovare in lui ispirazione e motivazione”.

100 anni fa nasceva Gianni Agnelli. In queste 24 ore lo ricorderò insieme a Voi attraverso foto e aforismi. Lo sento Vicino e mi Manca dal profondo del ❤️ #24oreGianniAgnelli #GianniAgnelli100 pic.twitter.com/dzZoPedjjP — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 11, 2021

LA JUVE: “PASSIONE, STILE ED ELEGANZA”

Omaggi social anche da parte della Juventus, squadra alla quale Agnelli è rimasto legato sia come presidente che in altri ruoli della dirigenza bianconera: “Passione, stile, eleganza e un amore infinito per la Juventus: così ricordiamo l’Avvocato – ha scritto il club sui social -. Un legame unico”.

Passione, stile, eleganza e un amore infinito per la Juventus.

Oggi ricordiamo l’Avvocato. #GianniAgnelli100 — JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2021

POSTE ITALIANE GLI DEDICA UN FRANCOBOLLO

Da Poste Italiane, invece, arriva un francobollo in memoria di Agnelli. E’ stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.: una vignetta che riproduce l’Avvocato davanti allo Stabilimento Fiat Mirafiori, insieme ad una sua firma autografa.