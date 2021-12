Il giorno del dolore e della commozione: Torino piange Filippo Falotico [VIDEO]

Dolore e commozione ai funerali di Filippo Falotico, una delle tre vittime della tragedia di via Genova, la più giovane. L’operaio torinese, di appena 20 anni, è stato salutato per l’ultima volta nel Duomo dall’arcivescovo Cesare Nosiglia nel corso di una toccante cerimonia funebre.

Il sindaco Lo Russo ha proclamato il lutto cittadino, in memoria delle vittime e in segno di commossa partecipazione della comunità torinese. Bandiere a mezz’asta negli uffici comunali e servizio di accompagnamento della municipale per le salme.

Gli altri due deceduti, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, così come disposto dalle famiglie, saranno trasferiti nei comuni dove vivevano, in Lombardia. Le loro esequie si svolgeranno tra la vigilia e il giorno di Natale. Nei video di Marco Bardesono alcuni passaggi salienti della cerimonia. In foto mamma Rita, papà Domenico e il fratello Giuseppe.