Il giardino orfano della mongolfiera diventa un laboratorio per i cittadini

Orfano da due anni del Turin Eye, la mongolfiera che dal 2012 al 2019 ha trovato casa in piazza Borgo Dora, il giardino dedicato al cardinale Pellegrino ha cominciato a rinascere grazie alle idee e ai progetti dei cittadini. Uno spazio verde davanti alla Holden, per altro l’unico del quartiere, a rischio abbandono dopo la rimozione dei grandi plinti di cemento che servivano da ancoraggio per il pallone. A portare speranza è stata la Fondazione Comunità Porta Palazzo, che si è attivata per promuovere la riapertura del giardino come spazio di socializzazione e svago.

Insieme alla Circoscrizione 7 è stato stipulato un patto di collaborazione, che ha consentito la manutenzione dei giochi e l’apertura – lo scorso anno – della porzione più piccola del giardino, dedicata al gioco delle bambine e dei bambini più piccoli. Oggi il giardino si presenta ancora come un cantiere, come un grande laboratorio creativo a cielo aperto dove adulti e piccini si ritrovano per proporre idee.

Da mercoledì 13 ottobre le persone sono state invitate a rispondere a due domande fondamentali per costruire il futuro del giardino: “cosa vorresti trovare al giardino?” e “cosa vuoi fare tu per il giardino?”. Con le risposte scritte su piccoli post. C’è chi chiede più spazio per giocare, chi zone per la socializzazione (come i tavoli da pic-nic) e chi una vetrina dove prendere libri in prestito. Aspettando il prossimo passo, l’apertura della porzione restante e più grande del giardino, quella della gradonata.

In attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza del giardino, iniziati a novembre con la rimozione dei cubi di cemento e svolti gratuitamente dalla Ditta Costruzioni Bonarrigo, sono partiti anche “i mercoledì al giardino Pellegrino”: una serie d’incontri con cui prende il via il progetto “Usanze Pellegrine – prove d’uso del giardino Pellegrino”. Gli incontri, aperti a tutte e tutti, si incentrano sull’individuazione dei temi e dei metodi migliori per coinvolgere la cittadinanza nella rigenerazione del giardino.