Il Gesù che piange è in curia: al suo posto un’altra statua

La statua del Gesù che piange è ancora in Curia e chissà se e quando tornerà al suo posto, a Stupinigi. Ma adesso le tante persone che da anni si ritrovano in questo angolo di parco per pregare hanno di nuovo il “loro” Gesù: la nuova statua, molto simile all’originale, è infatti arrivata nel fine settimana, per la gioia dei fedeli.

A regalare la statua all’associazione “Luce all’aurora”, che da anni si occupa della manutenzione e gestione dell’area, è stata una famiglia che «vuole restare anonima» spiega Giovanni Di Biase, responsabile dell’associazione. Una famiglia che avrebbe ricevuto una grazia e che per questo avrebbe scelto di regalare una nuova statua di Gesù. E se la l’opera è molto simile a quella “originale” un motivo c’è: «Siamo stati contattati da un artigiano di Napoli – spiega Di Biase – che ha visto in televisione le immagini del Gesù che piange e ha riconosciuto la statua: l’aveva fatta la sua azienda più di venti anni fa. Suo nonno per la precisione e così si è offerto di rifarla identica».

La statua è stata accolta con gioia dai fedeli che ogni fine settimana si radunano per pregare nell’area del parco in cui, negli anni ‘90, sarebbe apparsa la Madonna al veggente Eugenio Pailo. E dove, più di 20 anni dopo, la statua di Gesù si sarebbe messa a piangere. Fedeli che proprio dopo il clamore mediatico scatenato da questo secondo caso, sono aumentati. «Vengono a vedere, vogliono sapere – spiega Di Biase -. In queste settimane sono stati qui fedeli arrivati anche da fuori Piemonte, dal Veneto e dalla Toscana. Durante le vacanze di Natale anche persone venute dal meridione a Torino a trovare i parenti e che hanno colto l’occasione per venire a trovarci». Ad accogliere tutti loro, i volontari dell’associazione e, una volta al mese, anche un “vero” parroco, don Enzo Macchioda, autorizzato dalla Curia a dire Messa per tutti i fedeli che si radunano a Stupinigi.

E proprio la Curia sta ancora indagando sulla statua “piangente”, che è stata consegnata dall’associazione a metà dicembre, dopo che i video e le foto delle lacrime sgorgate dall’occhio sinistro erano finite su Internet, scatenando clamore e curiosità. Per ora nulla emerge sugli accertamenti condotti sulla statua e non si sa neanche se, una volta rimossa dal parco, abbia ancora pianto: «Noi aspettiamo e ci fidiamo – conclude Di Biase – di chi la sta studiando».