Il genero in manette: ora si sospetta di lui per altri due omicidi

Ai tempi fu assolto in Corte d’Assise, dopo tre anni di carcere, e adesso si dice innocente. «Le sentenze si rispettano, e in base a quella sentenza non è colpevole», dice il questore di Pordenone Marco Odorisio, il poliziotto che gli aveva dato la caccia, ma anche il poliziotto che, il giorno della scarcerazione nel 2008, aveva profetizzato: «Di Enrico Zenatti si tornerà a parlare». Se ne parla e di nuovo s’indaga su quest’uomo, perché a lato dell’inchiesta ufficiale sull’omicidio della 73enne Anna Turina nella villa bifamiliare di Malavicina, frazione di Roverbella, nel Mantovano, per ilquale è stato arrestato, carabinieri e pm hanno avviato una seconda indagine. Per rintracciare, fra database e circuiti informatici, la scomparse di prostitute in Lombardia e Veneto, e che potrebbero essere altre vittime di un assassino. Forse un serial killer. Escort come la brasiliana Luciana Lino De Jesus e la colombiana Jolanda Holgun Garcia, la prima strangolata nel 2004 nel bilocale a Verona, la seconda mai trovata, sparita l’anno prima in conseguenza di omicidio, forse sotterrata nelle campagne. Incolparono lui, Zenatti, genero della signora Anna e, secondo l’impianto accusatorio, suo aguzzino. I rilievi del Ris hanno richiesto breve tempo a conferma dello scenario del colonnello Antonino Minutoli; uno scenario del quale si dimostra convinto il magistrato Fabrizio Celenza. Il pm che all’epoca lavorò sulle prostitute incanalando l’accusa contro Zenatti, 53enne dipendente del negozio di frutta della moglie, sui seguenti elementi. Luciana fu uccisa tra le 14 e le 15. Fino a poche ore prima aveva ricevuto, giorno e notte, telefonate di Zenatti che, quel giorno, si trovava a camminare a cinquecento metri dall’abitazione della escort.