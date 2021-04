Il Generale al Lingotto: «Ora si deve fare di più per i malati e i disabili»

Quarantamila vaccinazioni entro la fine del mese. Il Piemonte ce la può fare e il generale Francesco Figliuolo non ricorre a grandi giri di parole per indicare l’obiettivo. «Sui 24mila al giorno ci siamo, non bisogna accelerare troppo repentinamente ma entro la fine del mese bisogna arrivare a 40mila. Si può fare» assicura il commissario straordinario per l’emergenza Covid nominato da Mario Draghi, al quale il governatore Alberto Cirio ha presentato un’unica richiesta: più munizioni per combattere il nemico. «Arriveranno» ha garantito il generale annunciando almeno 50 milioni di vaccini Pfizer per l’Europa di cui 7 milioni destinati all’Italia tra fine aprile e giugno. Al Piemonte dovrebbero spettarne circa 500mila. E sono numeri che confortano viste le circostanze. Proprio nelle ore precedenti all’arrivo del commissario in Piemonte, le scorte sembravano ridursi al lumicino con il 98,7% dei farmaci Pfizer disponibili già utilizzati e circa 11mila fiale in giacenza, nell’attesa di un nuovo carico da 110mila previsto a breve. «La Regione sta seguendo il piano» ha confermato il generale. « Il Piemonte ha somministrato l’87% delle dosi ricevute e, quindi, ha bisogno di altri vaccini. Sugli ultraottantenni siamo al 78,5% su una media nazionale che si attesta al 74%» spiega Figliuolo, non senza evidenziare l’unica nota che suona ancora stonata. La priorità per i fragili e gli ammalati gravi, l’unico aspetto su cui il Piemonte deve migliorare secondo il coordinatore del piano. «Sono abituato a dire ciò che penso e per i fragili bisogna fare qualcosa di più, ma sono convinto che con la sua generosità il Piemonte si metterà a vaccinare velocemente anche questa categoria». A rassicurarlo è stata la visita al centro vaccinale allestito dall’Asl Città di Torino al Lingotto, che dalla prossima settimana punta a somministrare 1.500 vaccini al giorno. Prima tappa di una missione che oggi lo porterà a visitare Moncalieri, Alba e Novara. Ma è al Lingotto che tutti lo hanno atteso per ore, con ansia. «Un simbolo della città e di ciò che è stata la sua potenza industriale un tempo, oggi il simbolo della battaglia sanitaria per uscire dalla pandemia» secondo il direttore dell’Azienda sanitaria, Carlo Picco, che lo ha accompagnato, mentre fuori le autorità cittadine, mescolate ai vertici dell’industria e delle attività produttive locali, insieme con politici e militari, si preparavano a prendere posto per ascoltare le parole del generale quasi con trepidazione dopo l’arrivo a passo spedito, marziale, che li ha passati tutti quanti in rassegna. «Non abbiamo tagliato un nastro, lì dentro, ma abbiamo visto qualcosa che funziona: ci sono nostri concittadini che si salveranno da questa pandemia grazie al vaccino» ha sottolineato Figliuolo all’uscita. In serata, prima della riunione con i prefetti, un’altra inaugurazione. Quella dell’hub allestito dalla Reale Mutua. «Questa realizzazione sposa appieno lo spirito del piano vaccinale che ho presentato all’inizio del mio mandato, ma soprattutto qui c’è il grande cuore dell’Italia» ha ribadito Figliuolo. «Questo è un esempio di buona pratica, che si associa ai 450 siti produttivi e della grande distribuzione che la struttura commissariale ha già censito. Ora si deve andare spediti. I vaccini arriveranno».