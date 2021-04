Il futuro è di Chiesa: «Imparo da Ronaldo, Pirlo mi dà fiducia»

E’ il volto nuovo della Juve. Trentanove partite, 13 gol e 11 assist: una prima stagione col botto per Federico Chiesa, miglior realizzatore della Signora secondo solo a CR7. E a proposito del portoghese: «L’esultanza – ha raccontato l’ex viola a Sky – è stata frutto del momento. Era già successo a Verona, dove gli ho servito l’assist per il gol dell’1-0 e poi ho copiato la sua esultanza. Posso dire che è molto contagiosa, è bella e ti viene proprio voglia di farla. Giocare con un campione che ha fatto la storia come lui è fantastico, ricordiamoci che in questa squadra ci sono tanti giocatori che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e mondiale. Sono felicissimo di giocare con loro e ogni giorno c’è qualcosa da imparare. Mi trovo benissimo in un gruppo di ragazzi fantastici».

CONTINUITA’

«Quello che mi ha caratterizzato quest’anno – ha aggiunto – è stata la continuità di prestazioni, è quello in cui sono migliorato maggiormente e di conseguenza sono arrivati i risultati. Le motivazioni sono molteplici, dall’allenarmi con grandi campioni e prendere esempio da loro agli insegnamenti e le richieste del mister. In questo club c’è la mentalità di migliorare sempre e vincere. Pirlo mi ha aiutato tantissimo in questi mesi, soprattutto per la fiducia che mi ha dato da quando sono arrivato. Ogni giorno mi dà consigli su come migliorare sia per la fase offensiva sia per quella difensiva. Mi ha aiutato tanto e lo devo ringraziare». Continuità personale, non fa rima con continuità di squadra. La Juve ha fatto fatica soprattutto con le cosiddette squadre piccole: «Non ci sono altre spiegazioni – ha detto -, se non il fatto che abbiamo perso o buttato via punti contro squadre meno blasonate. E quei punti oggi sono quelli che ci sono mancati». «In alcune di queste gare – ha aggiunto – non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, mi ricordo ad esempio la sfida contro il Benevento: hanno giocato tutta la gara in difesa, poi hanno fatto gol al primo tiro. In questo dobbiamo migliorare per il futuro». A partire già dalla sfida di domani contro il Genoa: «Dobbiamo stare attenti – ha spiegato Chiesa -, affrontiamo una squadra che sta attraversando un buon momento. Sarà importantissimo ottenere i tre punti perché vogliamo arrivare in Champions».