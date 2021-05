Il furgone della onlus a secco: colletta per aiutare i disabili

Un furgone Fiat Doblò ereditato dalla famiglia di una giovane ragazza scomparsa a fine marzo dopo aver lottato contro un brutto male. La onlus, però, non ha le possibilità economiche per mantenere il mezzo e così ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma web GoFundMe, con l’obiettivo di racimolare la cifra di 4mila euro. È quindi partita la macchina della solidarietà per aiutare la Santa Monica onlus, un’associazione piemontese nata nell’agosto del 2007 e che opera gratuitamente, su tutto il territorio nazionale, per dare un aiuto alle persone fragili, siano esse anziani, disabili oppure madri sole.

Il furgone è un regalo alla onlus da parte di Francesca Fontana, morta a fine marzo all’età di 26 anni dopo aver lottato contro una brutta malattia. Prima di morire, Francesca aveva chiesto di lasciare il suo Doblò alla Santa Monica. «Francesca era una persona speciale, che faceva parte della nostra grande famiglia, e la cui scomparsa ci ha addolorato profondamente», racconta Raffaele De Santis, fondatore e presidente della Santa Monica Onlus. «La sua famiglia ci ha lasciato in eredità il furgone, ma noi non abbiamo la possibilità di mantenerlo e ci serve un aiuto per le spese come tasse, la manutenzione o il rifornimento». Per questo motivo, la Santa Monica ha lanciato sul web la raccolta fondi, che sta andando bene perché finora sono stati raccolti già mille euro. L’obiettivo è usare quel Doblò per tutte le iniziative che la onlus realizza. Un’associazione che ad oggi conta 1.256 iscritti in tutta Italia, da 14 anni in difesa delle persone più fragili. Chiunque volesse contribuire alla raccolta fondi per il mantenimento del Doblò può andare sul sito www.gofundme.com, oppure contattare il presidente dell’associazione, Raffaele De Santis al numero 347.4746536.