Il flash mob di infermieri e professionisti della sanità piemontesi in piazza Castello [VIDEO]

Infermieri e professionisti della sanità piemontesi scendono in piazza Castello per “i propri diritti” e per il riconoscimento del valore di una professione “sempre e costantemente ignorata”. Flash mob nella mattinata di oggi davanti alla Prefettura di Torino con catene spezzate per abbattere un muro di cartone con la scritta “Contratto comparto sanità”.

Presente il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie: “Siamo stufi di essere considerati “eroi”, primo baluardo quando in gioco ci sono vite umane ed emergenze sanitarie catastrofiche, e poi quando si tratta di riconoscere loro semplicemente ciò che gli spetta, creando organici che possano dare seguito alle sacrosante richieste di cura dei pazienti, riconoscendo le adeguate retribuzioni a tutti coloro che operano in sanità, creando le condizioni per una reale valorizzazione delle professioni sanitarie e infermieristiche, essi sono sempre e costantemente ignorati”, spiegano in una nota.

Tra le richieste fatte dai manifestanti: “Area contrattuale autonoma; maggiori risorse per le indennità specifiche degli infermieri e per tutti i professionisti della sanità; reale contrasto al fenomeno della violenza ai danni degli operatori sanitari; assunzioni a tempo indeterminato per rendere adeguate le dotazioni degli organici in sanità e la stabilizzazione del personale precario; rimozione del vincolo di esclusività”.