Il fioretto di Fiorello

Lo share di San Remo (57%) è miracoloso per una formula stracotta, una mummia musicale tenuta in piedi solo da promo, grancassa mediatica, stranezze, invenzioni, finte gaffes, appelli politicamente corretti, cabaret grassoccio e ospiti stravip. La parte musicale è come una bagna caoda senz’aglio, una minestrina fatta col brodo di dado e poi riempita di formaggio grattato e un goccio di vino per darle almeno un po’ di gusto. Di questi “riempitivi” in passato ne abbiamo visti d’ogni genere: il tenore che presentava (Pavarotti), il Nobel che addormentava (Dulbecco), il bruto che spaventava (Tyson), il conduttore che sventava (nientemeno che un “suicidio” in diretta: ricordate Baudo e quel tale che voleva buttarsi giù dalla galleria?), Chiambretti che svolazzava (appeso a un gancio) Benigni che strizzava (le palle a tutti), e poi ancora spalline cadute, capezzoli intravisti, corone di spine in testa, cassintegrati sul palco… Ormai il serbatoio degli autori Rai è in rosso fisso, sia come colore politico delle loro battute sia come spia del loro cruscotto (fantasia in esaurimento). Forse chi ha voluto spalmare su una settimana intera un paté irrancidito come il Festival lo ha fatto vedendo il successo dei reality e pensando che gli italiani vogliano solo robe così: finte. Ma almeno i reality sono truccati apertamente (dalla loro stessa formula), e non nascostamente (da politici, organizzatori e case discografiche). Che Sanremo sia sempre la solita sbobba lo dimostra il fatto che quanto scrivo ricalca esattamente il commento che feci nel 2006, e dopo sedici anni calza ancora. Ma io sono in minoranza (43%). Se la pietanza piace al 57% dei clienti, tocca a me cambiare piòla. Basta il telecomando.

