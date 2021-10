Il finocchio vuole la sua parte

Nell’Inghilterra post Brexit sono sempre di più le pompe di benzina a secco o con lunghe code di auto in attesa di fare il pieno. Non ci sono abbastanza camionisti specializzati nella distribuzione di carburanti. E oltre ai 100mila guidatori di autobotti mancano anche medici, infermieri, insegnanti, e soprattutto macellai e braccianti agricoli. Gli scaffali nei supermercati sono vuoti, non si trova più verdura, frutta, carne, pollo, acqua minerale. Il Natale è a rischio. Per ovviare all’effetto malinconico e depressivo delle mensole vuote (avete presente i negozi venezuelani?) una catena inglese ha messo sugli scaffali le foto a colori dei prodotti mancanti. Mossa psicologica che ricorda le gigantografie degli spettatori in scala 1/1 sistemate sui sedili degli stadi vuoti durante i campionati a porte chiuse. Lì c’era anche l’effetto folla con sonoro di urla, cori, fischi e applausi registrati al tempo degli stadi pieni. Chissà se nei supermercati che hanno le foto degli ortaggi sugli scaffali diffonderanno anche i loro aromi. Sembra fantascienza, ma non lo è. La grande distribuzione pratica già da tempo la tecnica dell’incremento olfattivo delle vendite tramite diffusione di apposite essenze davanti a certi banchi. L’odore di forno a legna davanti al banco del pane, l’odore di mare davanti a quello del pesce, l’odore d’erba tagliata nel reparto verdure, ecc. Siamo o non siamo nell’era della realtà virtuale? La gente oggi si crea profili falsi sui social, usa foto ringiovanite o false per cuccare, vanta curriculum tarocchi, cosa vuoi che sia un odore di fragole per chi poi dovrà accontentarsi delle mele? Quello che conta, ormai (lo dico con tristezza) è l’apparenza.

