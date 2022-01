Il Financial Times ora ammonisce: “Il premier Draghi unica risorsa”. Sondaggio: scegli tu il prossimo capo dello Stato

I silenzi di Berlusconi agitano gli alleati. Matteo Salvini e Giorgia Melo ni ora temono di essere tagliati fuori dai giochi del caso di un dietrofront del vecchio leader di Forza Italia , magari accompagnato dalla proposta di un candidato magari più vicino al centro che al centro destra . E dunque si agitano, specie ora che il Cavaliere ha annullato il vertice a Roma e pare deciso a farsi sentire solo nelle ore precedenti alla prima chiama per il Quirinale . Tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. In questo cli- ma di incertezza si è avviata un’altra giornata difficile che ha trovato nelle parole di Vittorio Sgarbi d urante la trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, altri motivi di agitazione. Secondo Sgarbi “Berlusconi il nome lo ha già individuato e soprattutto “non vuole sottoporsi ad una conta che in qualche modo possa essergli sgradita”. E non solo. “Non credo – ha aggiunto il noto critico d’arte – che verrà riproposto ancora una volta il nome di Mattarella , ma piuttosto quello di un’alta personalità”. E ancora: “Io il nome lo conosco ma non lo dico. E lui (Silvio) lo farà uscire solo nell’imminenza della prima votazione”. Senza poter escludere che questa sia soltanto l’ennesima provocazione di Sgarbi, nel corridoio dei passi perduti va detto che ogni parola, meglio anche un sussurro concorrono a creare tensione. E inducono ad aprire nuovi scenari. Come quello che si è disegnato, sempre nella capitale, tra Salvini e l’ex premier Giuseppe Conte , in un incontro definito ”assai cordiale” nel corso del quale, oltre alla necessità espressa da entrambi, di individuare un nome di alto profilo, è stata affrontata soprattutto la situazione politica, alla ricerca di uno schema – come richiesto dalla cabina di regia dei Cinque Stelle – che possa garantire la fine della legislatura. Un obiettivo duplice per giungere all’individuazione di un Capo dello Stato di alto profilo e dall’altro di non compromettere l’attuale equilibrio di governo.

Sul fronte internazionale intanto va registrato un editoriale del Financial Times in cui si ricorda come “l’Italia abbia goduto di un eccezionale periodo di stabilità e di successo sotto la guida di Mario Draghi” sostenendo che sia meglio per il nostro Paese “avere l’attuale premier come capo dello Stato visto che ha tutte le carte in regola per mantenere l’Italia sulla strada giusta”. E non solo: per il Financial Times i partiti della maggioranza di governo devono rammentare che “hanno firmato un contratto con la Ue quando hanno accettato il piano di ripresa e devono assumersene la responsabilità”. Come dire che Mario Draghi è l’unica risorsa possibile e gradita ai potentati internazionali per “ stimolare il potenziale di crescita dell’Italia e rendere più sostenibile la montagna del debito pubblico”.