Il Fila ammaina le vele della discordia e a dicembre il cortile riapre ai tifosi

Il giorno che i residenti della zona aspettavano da tempo è arrivato. Il Filadelfia, finalmente, ammaina le vele. I teloni della discordia, quelli che tante polemiche avevano generato, ora vengono smantellati. Ad occuparsene, il Toro stesso, che ha chiamato le ditte in loco per la sostituzione delle vele in plastica svolazzanti con un altro tipo di sistema, cioè delle vele automatizzate che in caso di intemperie o vento forte potranno essere arrotolate. In base al cartello apparso davanti allo stadio, i lavori procederanno in due step: fino al 23 dicembre avverrà la sostituzione delle vele dal lato di via Filadelfia, mentre dal 27 dicembre al 7 febbraio ci sarà il cambio dei teloni lungo via Spano. Dunque, dopo tante polemiche, anche legate alla sicurezza – il quartiere aveva raccolto le firme contro le vele, poi erano comparsi lenzuoli di protesta dai balconi e in un’occasione erano intervenuti pure i pompieri, durante un temporale – ora si spera che le nuove vele, automatizzate, facciano dormire sonni tranquilli. E pazienza se i lavori si mangeranno, per un po’, altri parcheggi in zona. A dire il vero, le nuove vele erano già state testate a luglio, ma la sostituzione completa non era avvenuta perché il Toro aveva ottenuto, dal Comune, una proroga per mantenere le vele svolazzanti fino a fine anno. Il club di Urbano Cairo ha aspettato lo stop del campionato, fermo fino a gennaio per il Mondiale, per agire e cambiare le vele al “Fila”.

Ma per i tifosi granata c’è un’altra buona notizia: come avveniva dalla fine degli anni ‘20 fino agli inizi degli anni ‘90, il cortile dell’impianto sportivo, per i primi di dicembre, sarà di nuovo aperto al pubblico. Il Toro ha infatti dato la sua disponibilità a tenere aperto il cortile del centro sportivo, e si attende solo il certificato di prevenzione incendi. Sarà la Fondazione Filadelfia a farsi carico di formare dei volontari che avranno il compito di vigilare sul cortile. «Chi è interessato dovrà fare un corso e può trasmettere il proprio curriculum all’indirizzo web@filadelfia.it», scrive la Fondazione Stadio Filadelfia su Facebook.