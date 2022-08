Il Ferragosto televisivo: show della Zaniccchi e signorine Buonasera

Il 15 agosto in tv nelle case dei piemontesi da anni significa Concerto di Ferragosto. Anche l’estate 2022 sarà impreziosita dalle note musicali dell’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, questa volta attese in Val Vermenagna, sulle montagne di Limone Piemonte. I fortunati presenti sono gli unici ad essere giustificati per non essere davanti allo schermo: l’appuntamento è per le 12,45, in diretta nazionale su Rai 3 e Rai Sat.

Nei pressi della Capanna Niculin l’Orchestra sarà in concerto per la 42esima volta: prevista nello spazio dell’anfiteatro naturale posto a 1866 metri sul livello del mare, situato a 9 chilometri dal centro di Limone, anche la partecipazione del tenore Enrico Iviglia, del mezzosoprano Anna Doris Capitelli e del direttore M° Nicolò Jacopo Suppa, che prende il posto del M° Andrea Oddone, per 5 anni alla direzione del Concerto. Saranno quaranta i musicisti impegnati, e proporranno al pubblico le ouverture più celebri di Wolfgang Amadeus Mozart e alcune arie di Gioacchino Rossini.

Il pomeriggio si potrebbe passare in compagnia di Rai Storia, che dalle 17 sceglie di omaggiare le “signorine Buonasera”. Per “Storie della tv”, Chiara Morellato ha curato uno speciale sulle donne che per oltre mezzo secolo hanno annunciato i programmi della televisione italiana con il loro sorriso, da Fulvia Colombo a Nicoletta Orsomando, da Rosanna Vaudetti (ospite nei giorni scorsi al Museo della tv cui ha donato il vestito del primo annuncio “a colori”, nel 1972), Maria Giovanna Elmi e Mariolina Cannuli a molte altre.

Se la musica del Concerto accompagnerà il pranzo di Ferragosto, quella di Iva Zanicchi sarà il dopocena: in prima serata su Canale 5 si svolge l’ultima serata dell’one woman show con grandi ospiti e grandi canzoni, interpretate da una delle più amate artiste pop italiane.

Per chi vuole un film ma non vuole troppo impegno, magari al rientro da una giornata sui prati, Cine34 propone “Ferragosto OK”, grande classico diretto da Sergio Martino nel 1986, tipica commedia estiva con un cast vasto, da Mauro Di Francesco a Gegia e Alessandra Mussolini. Al Grand Hotel International una serie di ospiti e villeggianti si ritrova per godersi la vacanza: non a tutti andrà come sperato, anzi…

Il Ferragosto 2022 sarà anche ricordato per la sua grande concentrazione di eventi sportivi. Gli Europei di nuoto a Roma stanno regalando successi e record alla spedizione italiana, ma l’evento più atteso del giorno è sicuramente la chiusura della prima giornata di campionato, mai così anticipata nella storia (“colpa” dei Mondiali in programma a novembre): alle 20,45 c’è grande curiosità per l’esordio allo Stadium della Juventus, ultima a scendere in campo contro il Sassuolo.