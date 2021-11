Il fenomeno Sinner all’esame Medvedev: «Devo giocare al top»

Chiamatelo fenomeno. Le sue qualità tennistiche ormai sono note e, se non fossero di altissimo livello, non gli avrebbero consentito di scalare la classifica mondiale, dal numero 754 di novembre 2018, e di entrare nella Top 10, al n. 9, a soli 20 anni e due mesi. Ha fatto meglio di King Roger Federer, che ci era riuscito sette mesi dopo, mentre lo precedono Rafa Nadal e Novak Djokovic, con l’ingresso fra i migliori dieci a 18 anni e dieci mesi e a 19 e dieci mesi. Il più giovane della storia è l’americano Aaron Krickstein, con i suoi 17 anni e 11 giorni, davanti a Michael Chang e a Boris Becker. Al di là di questi numeri, ha impressionato la sicurezza con cui l’altoatesino, alle Nitto Atp Finals, si è preso il palcoscenico al Pala Alpitour in poche ore, trasformandosi, come un supereroe, da riserva a protagonista assoluto e travolgendo il polacco Hubert Hurkacz, ridotto a comparsa. Grazie a lui l’Italia della racchetta è passata dalla frustrazione per il ritiro di Matteo Berrettini all’esaltazione più pura. Intorno alle ore 17 di martedì era stato proprio il suo compagno di Nazionale a mandargli un messaggino: «Scaldati Jan, in bocca al lupo e divertiti». E Jannik lo ha preso in parola: «Sono arrivato al palazzetto per fare il warm up e poi ho giocato davvero bene, sono contento della mia prestazione. I campi sono simili a quelli delle Next Gen di Milano, che ho vinto due anni fa. Ciò che mi ha colpito è stata l’atmosfera, veramente fantastica. Giocare qui in casa è speciale, vuoi vincere anche per il pubblico, che dà molta energia nei momenti difficili. Non era facile, ma ho gestito bene la tensione». A proposito del pubblico, lo ha incitato spesso, smentendo di essere freddo: «Non è vero che lo sono, è che non esterno le emozioni. Ognuno le esprime a modo suo, io sono fatto così». Alla fine del suo one man show, se non fossero bastati gli applausi già ricevuti, ne sono arrivati altri, per il meritato tributo dedicato a Berrettini: «Questo torneo lo giochiamo per Matteo, mi è dispiaciuto molto vederlo costretto a rinunciare. Lo conosciamo tutti come un grande campione, ma vi assicuro che è anche una persona incredibile e per me è un grande amico. Qui daremo tutto fino alla fine anche per lui». Poi la ciliegina sulla torta, con la scritta “Matteo sei un idolo” sull’obiettivo della telecamera. Questa sera alle ore 21 lo aspetterà il russo Daniil Medvedev, per continuare a cavalcare il sogno di approdare in semifinale. Non sarà facile, perché Jannik non sarà padrone del proprio destino. Oltre a vincere, dovrà confidare nella sconfitta del tedesco Alexander Zverev contro Hurkacz.

«Se vuoi battere Daniil – spiega Sinner – devi giocare al top, ha vinto uno Slam, è numero 2 del mondo e sarà una sfida durissima. Certo, l’obiettivo è arrivare in semifinale, ma qui ci sono gli otto migliori del mondo, con me nove, e ognuno di loro è duro da battere. Vedremo cosa succederà». Intanto i punti conquistati per il successo su Hurkacz lo riporteranno in Top 10: «Significa molto, era uno dei miei obiettivi durante la stagione. Stavolta sono stato fortunato, ma ho giocato una grande annata, ho vinto quattro titoli e ho fatto una finale in un Masters 1000. Devo sempre migliorare, però, e questo rimane il mio traguardo, come persona e come giocatore. A 20 anni non puoi certo sapere tutto. Spero che l’anno prossimo sia ancora migliore di questo».