Il fantasma dell’epidemia

L’emergenza siccità, la nuova paura (o psicosi) del vaiolo delle scimmie, il carobollette hanno fatto scivolare in secondo piano qualcosa con cui, negli ultimi anni, sembrava di dover fare i conti in ogni giornata, ossia il Covid. In campagna elettorale, difatti, non se ne parla se non per le polemiche su virologi candidati o lockdown del passato o per quelle che il ministro Speranza definisce «ambiguità» di un certo schieramento. I dati – ché il bollettino diffuso a sera dal governo non c’è più, ma i numeri sono ancora aggiornati da vari enti – ci dicono che i contagi ci sono ancora e, probabilmente, sempre ci saranno. Ma è difficile capire se dobbiamo aspettarsi una recrudescenza o meno. Rispetto a quanto eravamo abituati non c’è una progressione verso l’alto ma nemmeno verso il basso: ci sono oscillazioni che spingono a chiedersi quanto siano dovute al reale andamento dell’epidemia e quanto alla raccolta dei dati. Per intenderci: sabato in Piemonte erano registrati sette decessi, ieri neanche uno e con meno di mille casi. E le mascherine? Per ora niente obbligo, ma le si consiglia lo stesso a teatro, allo stadio, anche a scuola. E intanto è bene, lo dice sempre il ministro Speranza, che che gli over60 e le persone più a rischio «prenotino subito la quarta dose del vaccino», senza attendere l’arrivo delle versioni aggiornate degli immunizzanti. L’obbligo introdotto in forma emergenziale, infatti, è ormai decaduto. Speriamo di non dovercene pentire.

