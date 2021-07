Il “Drapò” del Piemonte consegnato a 312 comuni

Le magnificenze della Reggia di Venaria, e in particolare i Giardini, sono state teatro della cerimonia di consegna della bandiera regionale ai 312 sindaci dell’area metropolitana, che si è tenuta ieri mattina in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni della Regione Piemonte.

A consegnarle ai primi cittadini intervenuti, il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso, e il presidente del consiglio regionale, Stefano Allasia. Con loro, il sindaco metropolitano, Chiara Appendino, e il “padrone di casa”, il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi. Una bandiera su cui sono presenti i nomi di tutti i singoli comuni che compongono la Regione.

«Il Drapò rappresenta l’identità culturale e istituzionale della nostra regione. Un simbolo distintivo in cui un’intera comunità si riconosce, ma si tratta anche di un segno di supporto e sostegno alle comunità locali» commenta lo stesso Fabio Carosso.