Il desiderio di Luca Argentero è diventato realtà: sarà ospite al Festival di Sanremo

Il desiderio di Luca Argentero è diventato realtà: nei giorni scorsi sulle pagine del nostro giornale, in occasione della presentazione della seconda stagione della fiction “Doc – Nelle tue mani”, l’attore torinese aveva dichiarato che se gli fosse arrivato l’invito di Amadeus a raggiungerlo sul palco del teatro Ariston durante Sanremo, sarebbe stato felicissimo di accettarlo.

Detto, fatto: complice anche l’enorme successo di pubblico, confermato in queste settimane con cifre da record per la fiction di Rai Uno, l’attore è stato scelto per impreziosire le scalette delle diverse serate di festival (l’ufficialità non c’è ancora, ma la sua giornata dovrebbe essere il mercoledì). Insieme a lui ci saranno altri due “bellissimi” della fiction televisiva, Raoul Bova – che sta per sostituire Terence Hill come protagonista di “Don Matteo” – e Lino Guanciale, nel cast di “Noi” e “Sopravvissuti”, prossimamente sul piccolo schermo.

Saranno cinque invece le conduttrici femminili ad affiancare Amadeus: Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, mentre altri ospiti già annunciati e molto attesi saranno il comico pugliese Checco Zalone e, anche se forse solo per una sola sera, Fiorello, che aveva affiancato il conduttore nelle ultime due edizioni. Oltre ai cantanti in gara e a coloro che li affiancheranno nei duetti sul palco ligure sono stati invitati anche altri artisti (tutti italiani): i Maneskin, Cesare Cremonini e Laura Pausini.

La 72esima edizione della kermesse canora è in programma da martedì 1 a sabato 5 febbraio, con la capienza al 100% del teatro dopo l’edizione 2021 a porte chiuse.