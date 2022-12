Il cugino di Totti sta con Ilary: le foto del pranzo ai Castelli

Nella storia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è impossibile non prendere le parti di uno dei due e chiamarsi fuori. C’è chi lo ha fatto fin da subito, come Alex Nuccetelli che non ha tradito l’amico. E chi invece a sorpresa nonostante i legami di sangue ha scelto lei.

Nelle ultime ore infatti la conduttrice tv ha postato foto che richiamano la sua immagine bucolica e serena. Ancora una volta pasta fatta in casa, in questo caso i tortellini preparati insieme a nonna Marcella. Ma è stata solo una parte del suo weekend, perché poi è anche uscita per una mangiata in compagnia. Teatro della scena, un’osteria dei Castelli Romani a Marino. Una bella tavolata, tanti sorrisi e tanti amici taggati nella sua storia. Ma in mezzo ai quei nomi, tutti ne hanno notato uno anche se non è così famoso presso il pubblico: Angelo Marrozzini.

Il cognome in effetti spiega poco, ma in realtà lui conta molto (o forse dobbiamo usare il passato) nella vita di Totti. Perché Angelo è cugino di primo grado dell’ex capitano romanista, figlio del fratello di mamma Fiorella e cresciuto di fatto con lui. Marrozzini a tavola è in mezzo a una delle sorelle di Ilary con il marito Ivan Peruch. Poi ci sono anche le due figlie, Chanel e Isabel ma tutta l’attenzione si concentra solo su di lui che di fatto dimostra di essere dalla parte di Ilary. Eppure Francesco e Angelo sono stati insieme fin dall’asilo per arrivare alle medie. E soprattutto è anche stato suo testimone alle nozze con Ilary. Quanto un drammatico incidente lo ridusse in coma, Totti gli dedicò il gol numero 200. E ancora, Marrozzini ha in mano il 5% dello Sporting Club Totti. Ma forse qualcosa è destinato a cambiare.

Ma nella vita di Ilary Blasi non c’è spazio solo per gli amici e la famiglia. Il nuovo amore è stato sdoganato dal settimanale “Chi” che nei giorni scorsi ha pubblicato in esclusiva immagini che hanno fatto il giro d’Italia (e non solo). Il colpo di spugna sulla storia quasi ventennale con l’ex capitano della Roma ha anche un nome: Bastian, un imprenditore tedesco con il quale la conduttrice Mediaset ha trascorso un weekend romantico a Zurigo.