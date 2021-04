Il Covid non dà tregua al Torino: un calciatore è risultato positivo

Il covid non dà tregua al Torino. Il club granata fa sapere, infatti, che un altro elemento della prima squadra è risultato positivo. Non una buona notizia, visto quello che ha passato di recente il Toro. Proprio quando le cose sembravano finalmente andare per il verso giusto, ecco una nuova batosta.

IL COMUNICATO

“Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata – si legge -. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.