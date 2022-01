Serie A a porte chiuse? Non proprio, ma quasi. Per fronteggiare l’emergenza Covid l’Assemblea della Lega calcio ha stabilito che per i turni del 16 e del 23 gennaio potranno entrare allo stadio massimo cinquemila tifosi .

Per quanto riguarda la giornata di domani (9 gennaio) e la Supercoppa tra Inter e Juventus la capienza viene ridotta al 50%.