Il corso per imparare a salvare vite: il Defibrillation Day è in tutta Italia

Sabato 14 maggio si svolgerà in tutta Italia il Defibrillation Day, giornata nazionale promossa da Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane. All’iniziativa hanno aderito numerose associazioni Anpas del Piemonte (tra cui Croce Verde None e Rivoli, Croce Bianca Orbassano, Ivrea Soccorso), che incontreranno i cittadini per fornire spiegazioni sui principali sintomi e fattori di rischio dell’arresto cardiaco improvviso e sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno. Grazie a defibrillatori trainer e manichini, messi a disposizione degli istruttori delle associazioni Anpas, sarà possibile provare la sequenza della rianimazione cardio polmonare con l’utilizzo del defibrillatore. Negli anni della pandemia è raddoppiata la mortalità per infarto, a causa della paura del contagio che ha frenato molte persone dal chiedere aiuto, ma anche prima i numeri erano drammatici: ogni giorno le vittime di arresto cardiaco sono più di 60mila, ovvero 1 ogni 8 minuti e 45 secondi. Tra queste, il 7% ha meno di 30 anni e il 3,5% meno di 8 anni, il che significa che ogni anno muoiono 4.200 giovani e ben 2.100 bambini. Il motivo principale per cui le vittime sono così numerose è proprio l’assenza o la carenza di defibrillatori semiautomatici (Dae) sul territorio: infatti sono obbligatori solo nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, negli ambulatori pubblici e privati, dal 2017 anche nelle società e associazioni sportive, ma non c’è nessun obbligo per scuole, aziende, associazioni e condomìni. Inoltre, secondo la legge italiana solo le persone in possesso di uno specifico certificato possono usare i Dae, a differenza della maggior parte degli altri paesi europei. Eppure è dimostrato che il defibrillatore serva qualunque sia la causa delle anomalie cardiache (malattie elettriche, miocarditi, infarti o traumi toracici): in altre parole, salva anche chi soffre di infarti dovuti a malattie congenite che sfuggono ai controlli. L’utilizzo del Dae aumenta il tasso di sopravvivenza.