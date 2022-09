Il coreografo delle star inaugura Torinodanza alle Fonderie Limone

È il coreografo preferito delle superstar. Di Madonna, di cui ha realizzato gli ultimi show, del frontman dei Radiohead Thom Yorke, di Florence Welch, fondatrice del gruppo Florence and the Machine, e anche del nostro Luca Guadagnino che l’ha voluto per il film “Suspiria”.

È Damien Jalet, l’artista franco-belga che intreccia i corpi dei danzatori trasformandoli in sculture, a firmare la coreografia di “Vessel”, lo spettacolo di apertura del Festival Torinodanza 2022. Realizzato in collaborazione con l’artista visivo giapponese Kohei Nawao, nominato ai prestigiosi Olivier Awards per la migliore produzione di danza, andrà in scena in prima nazionale il 9 settembre prossimo (a partire dalle ore 20,45) alle Fonderie Limone di Moncalieri (in replica il 10 settembre alla stessa ora). Un inizio con il botto per questa edizione della rassegna del Teatro Stabile di Torino, ancora una volta sotto la direzione artistica di Anna Cremonini, che quest’anno sceglie come stage inaugurale quello di Moncalieri. E per l’occasione, prima e dopo lo spettacolo, alle 19 e alle 22,15, Ambra Senatore inviterà il pubblico ad una passeggiata performativa, intitolata “Fuori campo”, liberamente ispirata alla storia e alle storie delle Fonderie Limone (in replica anche il 10 settembre negli stessi orari).

Trentadue rappresentazioni, 13 prime nazionali, 5 coproduzioni, 14 compagnie con artisti provenienti da 16 paesi (Albania, Belgio, Burkina Faso, Corea, Francia, Giappone, Israele, Italia, Mali, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Senegal, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia) comporranno il cartellone del festival, in programma sui palcoscenici delle Fonderie di Moncalieri, del Carignano e con incursioni al Teatro Astra, fino al 26 ottobre. Tra i nomi quelli di Hofesh Shechter, Emanuel Gat, Alan Lucien Øyen, Salia Sanou, Gregory Maqoma, Amala Dianor, Brigel Gjoka e Rauf “RubberLegz” Yasit con William Forsythe, Eun-Me Ahn, Christian Rizzo, Ambra Senatore, Cristina Kristal Rizzo e i talenti italiani emergenti Adriano Bolognino, Damiano Ottavio Bigi e Alessandra Paoletti.

«Quest’anno – sottolinea la direttrice Cremonini – Torinodanza amplia la geografia della proposta di spettacoli, presentando alcuni artisti ancora inediti per la nostra manifestazione, compiendo un viaggio attraverso la complessità della produzione artistica contemporanea, per creare un corto circuito tra emozioni, linguaggi e pensieri che concorrono a creare un’interpretazione condivisa del nostro presente».

Per gli spettacoli in programma alle Fonderie Limone di Moncalieri sarà predisposta una navetta per il pubblico, che partirà 45 minuti prima di ogni spettacolo dalla fermata Bengasi della metropolitana e farà una corsa dopo lo spettacolo, sempre destinata alla fermata Bengasi.