IL CORAGGIO DI CONTARE. Ecco chi era davvero Sergio Marchionne

Chi era, in realtà, Sergio Marchionne? È la domanda centrale cui cerca di rispondere il documentario “Sergio Marchionne. Il coraggio di contare” diretto da Francesco Micciché e in onda venerdì su Raitre alle 21,15.

Scritta da Giovanni Filippetto e sostenuta dalla Film Commission Torino Piemonte, la storia è ricostruita grazie al materiale d’archivio fornito da Rai Teche, Istituto Luce, Ferrari e Stellantis, e impreziosita con le interviste ai suoi collaboratori più stretti, a esponenti politici, giornalisti e imprenditori.

Amato e odiato, chiacchieratissimo in città, benvoluto dalla finanza ma malvisto dai suoi (ex) operai, il manager italo-canadese – interpretato sullo schermo da Salvatore Consiglio – venne chiamato a Torino nel 2004 per rimettere in sesto la Fiat, la più grande azienda manifatturiera italiana che si trovava sull’orlo della bancarotta, compito portato a termine in tre anni a discapito, però, di molti posti di lavoro.

«Restituire l’immagine di Marchionne è una sfida intrapresa con piacere – spiegano dalla produzione – in quanto comporta il misurarsi con la biografia di un uomo che si intreccia con la storia del nostro Paese. Perché, nel bene e nel male, è stato uno dei personaggi più influenti del nostro tempo».

Scomparso improvvisamente a soli 66 anni, nel luglio 2018, ha lasciato un segno importante nella città di Torino (e non solo).

«Al di là delle imprese manageriali, la sfida è rappresentata dal raccontare gli aspetti meno noti della sua vicenda: l’infanzia in Abruzzo e la migrazione in Canada, gli anni da “underdog” sino alla sua consacrazione. Un ulteriore intento è raccontare la sua figura ambivalente e dibattuta, tanto da essere acclamato come una star negli Stati Uniti e, al tempo stesso, criticato in Italia. Per tale ragione, abbiamo deciso di attingere a documenti, film e foto inerenti alla figura e all’operato di Marchionne. Tuttavia per non limitare il nostro film ad un’antologia di sequenze tratte dal vasto repertorio, ci è parso necessario alternare i documenti con interviste girate oggi».

A realizzare “Sergio Marchionne. Il coraggio di contare” è stato chiamato Micciché, che in città ha da poco concluso le riprese della fiction su Arnoldo Mondadori con Michele Placido e che ha già diretto documentari su personalità come Aldo Moro e Paolo Borsellino. Per questa nuova tappa del suo percorso artistico, appuntamento a venerdì.