Il contagio è dilagato in età pediatrica: «Un infetto su tre ha meno di 10 anni»

A pochi giorni dai primi vaccini sui più piccoli, il riscontro è quello che si proiettava già da qualche settimana sulla fine dell’anno. Prima che anche per i bimbi arrivasse la protezione, il contagio già dilagava in età pediatrica. Fino alla scorsa settimana, infatti, tra i non vaccinati un caso su tre riguardava un bambino con meno di dieci anni d’età. Questo l’ultimo monitoraggio dell’Unità di Crisi del Piemonte, che tra il 6 e il 12 dicembre ha registrato 9.240 casi in più, 4.661 tra i non vaccinati e un bambino al di sotto dei dieci anni ogni tre contagiati. «Circa il 30% dei casi fra i non vaccinati proviene quindi da questa fascia di età, per la quale la vaccinazione è partita ufficialmente giovedì e che conta già 25mila preadesioni» spiegano da piazza Castello, insieme al fatto che nella fascia tra 11 e 13 anni, invece, per cui circa il 60% dei giovanissimi è già vaccinato i casi positivi sono stati in tutto 525, di cui 465 fra non vaccinati (89%). «Questi numeri – sottolineano il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – dimostrano quanto sia importante vaccinare anche i più piccoli, perché in questo momento sono la fascia della popolazione maggiormente esposta al rischio di contrarre il contagio, proprio perché privi delle difese del vaccino». Da qui l’invito ai genitori a richiedere il vaccino per i figli, specie i piccoli. «A tutti i genitori, che comprensibilmente hanno la preoccupazione del bene dei propri figli – aggiungono – diciamo con forza che bisogna avere fiducia nella ricerca scientifica, perché è l’unica arma per riuscire a proteggere chi amiamo e abbiamo di più caro nella vita. Preservando anche quella socialità che è tanto preziosa per noi adulti, quanto più per un bambino». Tra gli adulti, comunque, non migliorano certo i numeri del contagio. Perché anche ieri il bollettino dell’Unità di Crisi si è aggiornato con 2.326 nuovi casi di persone risultate positive al Covid, pari al 3,5% dei 66.600 tamponi eseguiti in tutto il Piemonte. Gli asintomatici sono risultati 1.500 (64,5%). Tre ricoveri in più in rianimazione e altrettanti in meno nei reparti di medicina, invece, vengono comunicati dagli ospedali, a fronte di otto decessi negli ultimi giorni. Ad oggi i pazienti in reparto sono 664 e 56 in terapia intensiva, mentre le persone in isolamento domiciliare sono arrivate a essere 22.897. I tamponi diagnostici finora processati in Piemonte sono stati 10.885.535 di cui 2.605.687 risultati negativi mentre i pazienti guariti diventano complessivamente 393.151.