Il Coni respinge il ricorso dell’Atalanta: la gara col Toro si deve giocare

Tutto come previsto. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell’Atalanta volto a ottenere il 3-0 a tavolino per il match non disputato lo scorso 6 gennaio contro il Torino, quando la formazione granata fu bloccata dall’Asl per i numerosi casi di positività al Covid nel gruppo squadra.

Il match con l’Atalanta si giocherà dunque il prossimo 11 maggio, ma potrebbe essere anticipato al 27 aprile in caso di eliminazione della squadra di Gasperini dall’Europa League: il match d’andata dei quarti di finale contro il Lipsia in Germania si è chiuso sull’1-1.

Respinti anche gli altri ricorsi, presentati dall’Inter per ottenere la vittoria a tavolino sul Bologna e dall’Udinese perché fosse ordinata la ripetizione della sfida contro la stessa Atalanta, persa 2-6. Il Collegio di Garanzia ha confermato le precedenti decisioni degli organi di giustizia della Federcalcio.