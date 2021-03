Il Comune salva l’Arlecchino. «Il supermarket non si farà»

L’ex cinema Arlecchino non diventerà un supermercato. La parola fine l’ha messa ieri pomeriggio il Consiglio comunale, che ha approvato una delibera con cui non viene concessa la deroga per la ristrutturazione, con cambio di destinazione d’uso, dello stabile di corso Sommelier angolo via San Secondo. La deroga, richiesta da Gep Srl, la società proprietaria dell’immobile di zona Crocetta risalente agli anni ’20 e in stato di abbandono da sei anni, prevedeva la possibilità di mantenere su 582 metri quadrati l’attuale destinazione d’uso, per una sala polivalente con le attività culturali, in convenzione col Comune. E di realizzare invece su una superficie di 800 metri quadrati uno spazio destinato alle attività commerciali, per l’insediamento di una media struttura di vendita. Ma Palazzo Civico ieri ha stoppato ufficialmente l’iter, in quanto ha ritenuto che questi interventi non rivestano caratteristiche di interesse pubblico, presupposto fondamentale e di legge. «Non approverei mai un progetto simile», aveva preannunciato Antonino Iaria, assessore all’Urbanistica, in una delle ultime commissioni sul futuro del cinema Arlecchino. Ma erano in tanti ad essere contrari al supermercato. Ad esempio la circoscrizione Uno, che a suo tempo aveva espresso parere negativo sull’intervento e il cui presidente Massimo Guerrini si era detto «favorevole a un progetto di aggregazione culturale, ma senza la presenza del discount». Contrari al supermercato anche i commercianti di zona Crocetta, secondo cui il tessuto commerciale del quartiere non avrebbe bisogno di essere messo ulteriormente in difficoltà, poiché già provato dagli effetti della pandemia e dalla crisi economica. La proprietaria Gep, prima che la Città decidesse sul concedere o meno la deroga, con una nota aveva chiesto «Il riconoscimento della destinazione residenziale e di quella commerciale dell’edificio». L’ultimatum del Tar al consiglio comunale per deliberare sulla vicenda Arlecchino sarebbe scaduto il 2 aprile.