Il Comune lancia l’allarme ma era solo un’esercitazione

Tutto talmente reale da confondere alcuni cittadini che ieri, per qualche ora, hanno temuto che a Nichelino si corresse davvero un rischio alluvionale, nonostante la giornata di sole. Invece si è trattato di una esercitazione della Protezione civile, che ha simulato un allarme maltempo con evacuazione di cittadini, e un incidente industriale.

A confondere le idee un post pubblicato sul profilo Facebook della Città, modificato solo in un secondo momento con la dicitura “Esercitazione in corso”, in cui si lanciava un’allerta meteo di 36 ore con tanto di bollettino dell’Arpa vero ma dello scorso anno. In realtà, l’esercitazione era stata annunciata dall’Amministrazione attraverso avvisi e post pubblicati sulle proprie pagine social, sulla pagina ufficiale della Protezione civile e dell’assessore delegato Antimo De Ruosi.

«Nei giorni scorsi abbiamo più volte comunicato che ci sarebbe stata un’esercitazione – spiega -. Abbiamo testato anche il sistema di allerta massivo “Nowtice” e per farlo, nell’ambito dell’esercitazione, abbiamo utilizzato il software come se fosse tutto vero. Quando l’allarme viene diramato in automatico si attiva un meccanismo per cui viene allertata la popolazione attraverso tutti i canali: pannelli informativi elettronici, sito internet, pagina Facebook, sms. Abbiamo escluso gli sms, il resto è partito in automatico».