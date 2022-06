Il Comune ci riprova per l’ex Superga: la fabbrica all’asta per la quarta volta

Il Comune ci riprova per la quarta volta, sperando che sia davvero quella buona. E non è detto visti i precedenti dell’ex fabbrica Superga di via Verolengo. Il maxi-compendio di Madonna di Campagna è una vera e propria patata bollente per Palazzo Civico, che già tre volte ha provato, senza successo, a disfarsene dopo il fallimento del progetto del poliambulatorio. Ora è partita l’ennesima asta, la quarta in totale, la cui base è calcolata in un milione e 61mila euro. Cifra quasi analoga al milione e 179mila euro dell’ultima procedura pubblica andata deserta.

Chi vuole l’ex Superga dovrà farsi avanti entro il 19 luglio e la destinazione vincolante prevalente è a servizi pubblici: il bando parla di possibilità di residenze collettive, centri di ricerca, ma anche uffici pubblici o aree per l’istruzione inferiore. Ad oggi l’immobile è vuoto tranne una piccola parte che il Comune usa per archivio, e il degrado attuale stride col glorioso passato produttivo, quando proprio in via Verolengo erano nate le scarpe da tennis di tela famose in tutta Italia, le “Superga”.

La fabbrica, datata 1903, oltre alle scarpe faceva stivali, tacchi e pneumatici per auto. Nei reparti lavoravano soprattutto donne. Terminata la produzione nel 1998, la Superga è rientrata nelle mani del Comune. Doveva diventare poliambulatorio ma i soldi della Regione non sono mai arrivati. E’ invece diventata stanza del buco, meta di tossici e barboni. La Città l’ha messa all’asta tre volte: la prima nel 2019, la seconda nel 2021 e la terza a febbraio di quest’anno. In nessuna delle tre occasioni ci sono state offerte. E la telenovela continua, per il quarto atto.