Il compleanno

Michelangelo Pistoletto (Michelangelo Olivero Pistoletto), nato a Biella il 25 giugno 1933 (88 anni). Artista. Pittore. Scultore. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia (2003), il Premio Wolf per le arti (2007) e il Premio imperiale per la pittura (2013). «Per me l’estetica da sola non serve: può funzionare solo se coniugata con l’etica»

•

«Mio nonno paterno si chiamava Michele. E forse il mio nonno materno si chiamava Angelo… In realtà non ho mai ben capito perché mi chiamo Michelangelo. Forse, in effetti, era una predestinazione»

a Salvatore Merlo

•

«Uno dei primi ricordi che ho è di quando, bambino, mi sforzavo di spostare la culla dall’interno. A ogni tentativo mi dicevo “ce la faccio, ce la posso fare”. E una volta ho sorpreso i miei, che si sono visti d’improvviso la culla davanti». «“Io sono nato con la camicia, partorito da mio padre e instradato da mia madre”. […] “Papà era un pittore figurativo di talento. A otto anni, per una meningite, perse l’udito. Riusciva però a parlare, e aveva imparato a leggere le labbra. Sordo, concentrò tutto sulla capacità di osservare e riprodurre quello che vedeva. Dipingeva magnifiche nature morte con selvaggina, frutti e ortaggi. Sono cresciuto tra l’odore dei colori a olio e il profumo proveniente dalla cucina, dove mamma cucinava i soggetti ritratti da papà. Mi insegnò tutto quel che sapeva e, dopo la guerra, mi prese a bottega: gli aristocratici vendevano i tesori di famiglia alla nuova nobiltà, gli industriali, che si rivolgevano a mio padre per restaurare i quadri. Una fortuna sfacciata: apprendevo, senza fatica, un mestiere. Però avevo fame di futuro. […] Qui entra in scena mamma, di Biella, con il guizzo naturale dell’imprenditore. […] Mentre ero a bottega non del tutto soddisfatto, mamma disse: “Va bene l’antichità, ma bisogna guardare avanti. Il futuro è nella pubblicità. Perché non mandiamo Michelangelo alla scuola di Armando Testa?”. Era la scintilla necessaria. Il corso durava due anni, ma già sei mesi dopo Armando mi propose di lavorare per lui. “No”, risposi, “sono già tuo concorrente”: un amico mi aveva ceduto il suo studio perché era diventato direttore di una grande agenzia”. Ma lei è un artista, non un pubblicitario! “Non lo sarei diventato se non avessi scoperto, attraverso la pubblicità, l’arte contemporanea».

a Dario Falcini

•

Una figlia, Cristina, dalla prima moglie, Marzia Calleri; altre due figlie, Armona e Pietra, da Maria Pioppi, sposata nel 2017 a Cuba, dopo mezzo secolo di vita insieme. «Armona, architetto, e Pietra, che si occupa di moda sostenibile, sono entrambe al lavoro alla nostra Cittadellarte, il progetto legato alla Fondazione Pistoletto. Cristina […] ha seguito il filone delle nostre performance»

a Cristina D’Antonio

•

«Lei che scuole ha fatto? “Ho fatto fino alla seconda geometri. La mia vera scuola è stato mio padre”. […] Poca scuola, dunque. Eppure è un uomo colto. Che si è esprime in un italiano denso, di parole e dottrina. “Ho la cultura dell’ignoranza… che è un grande vaso sempre pronto a riempirsi”, dice con un sorriso argenteo. “Non so decifrare la mia posizione culturale. Non possiedo un solo libro. In realtà, quasi non leggo”. Difficile crederlo. “Non ci credo neanche io, però è vero. Forse sono uno di quei personaggi del tempo antico che si rifanno alla tradizione orale”»

a Merlo

Veste sempre di nero. «Una volta mi vestivo di tutti colori. Poi nel 1970 scrissi un piccolo libro che si intitolava “L’uomo in nero”. E da allora mi vesto soltanto di nero. […] Però quando vado a sciare sono multicolore»

•

«Tutti quelli con cui sciavo hanno abbandonato, sono malati o sono morti. Quindi adesso scio con dei sessantenni. E, quando noto che cominciano ad avere dei cedimenti, gli dico: “Ma, quando sarete vecchi, con chi andrò a sciare io?”»

•

«Quando, anticamente, partecipavo alle elezioni, votavo per Pannella»

a Lucio Perotta

•

« L’arte è un elemento di base che risiede nei tempi come elemento di rifondazione, sia estetica che etica. Nel XX secolo l’artista si è liberato dalle forme rappresentative e simboliche, è diventato autonomo: oggi si tratta di riportare il lavoro autonomo dell’artista di nuovo nella dimensione sociale, ma non per rappresentare le forme di potere, bensì per fare in modo che l’arte indirizzi il potere e la società»

a Barbara Tomasino

