Il compleanno

Boris Johnson (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), nato a New York il 19 giugno 1964 (57 anni); cittadino britannico (già detentore di doppia cittadinanza britannica e statunitense, cui ha rinunciato nel 2016 per ragioni fiscali). Politico (Partito conservatore). Parlamentare del Regno Unito (dal 7 maggio 2015; già dal 2001 al 2008). Già segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth (2016-2018). Già sindaco di Londra (2008- 2016).

Giornalista. Già direttore del settimanale The Spectator (2008-2015). «Il suo bisnonno era il turco Ali Kemal, poeta e politico liberale filooccidentale assassinato quando era ministro degli Interni. Sposò Winifred, mezza svizzera e mezza inglese, che diede il suo cognome ai figli. Uno era Stanley, padre di Boris, ricercatore universitario, giornalista, intellettuale, politico diventato eurodeputato nel 1979. La mamma, Charlotte, era figlia del Lord liberale Fawcett, una famiglia con antenati ebrei lituani e nobili francesi. Oggi i Johnson contano 17 nazionalità diverse» Giuseppe De Bellis

«Sua nonna discendeva per via illegittima da re Giorgio II, per cui il nostro Boris è imparentato con buona parte delle famiglie reali d’Europa (oltre che essere lontano cugino di David Cameron). […] Lui stesso si è definito “un melting pot umano”, con bisnonni cristiani, ebrei e musulmani. Il risultato finale: un mix tutto britannico di cosmopolitismo ed elitismo» Luigi Ippolito

«Studioso e persino ordinato, soltanto negli anni di Eton e Oxford Alex diventa Boris, inizia a giocare a rugby, ad appassionarsi al latino e alla storia, a trasformarsi in un seduttore, di donne e di amici e poi di elettori, costruendo la sua fama di monello che dice sempre quel che pensa» Paola Peduzzi

«È proprio a Eton, […] il prestigioso e austero collegio maschile […] dove da sempre […] si forma in età adolescenziale buona parte della classe dirigente inglese, […] che Johnson e Cameron incrociano per la prima volta i loro destini: David, di due anni più giovane, studente modello; […] Boris dapprima defilato (e ricordato dai vecchi colleghi più per la chioma che per la carriera scolastica e le medaglie al merito) poi sempre più in vista, a causa della sua poliedricità e delle sue doti performative – adorava recitare i classici, di cui si innamorò proprio a Eton, grazie al suo mentore di allora, il professor Hammond. È sullo storico giornale studentesco di Eton, The Chronicle, che sia Cameron che Johnson firmano i loro primi articoli. […] Dicevamo degli anni di Eton, cui seguono quelli al Balliol College, […] e da lì l’ingresso nelle redazioni: il Times, il Daily Telegraph e poi il settimanale The Spectator, di cui diventa direttore nel ’99» Sarica

«Johnson letteralmente inventò un genere: la messa in ridicolo, tramite resoconti sarcastici, esagerati, spesso non accurati o addirittura falsi, delle istituzioni europee» Sabrina Provenzani

«Di lui si ricorda lo scoop dell’intervista a Silvio Berlusconi. Con la complicità di qualche bottiglia di vino fresco, un’estate si fece confidare dal Cavaliere che tutto sommato Mussolini non aveva ammazzato nessuno e i magistrati sono squilibrati mentali» Guido Santevecchi

Due matrimoni alle spalle: sposatosi nel 1987 con Allegra Mostyn-Owen, figlia di uno storico dell’arte britannico e di una scrittrice italiana, ne divorziò nel 1993, appena due settimane prima di sposare l’avvocato Marina Wheeler, già incinta e prossima al parto della loro prima figlia, cui seguirono un’altra femmina e due maschi nati dal matrimonio, oltre a un’altra figlia femmina nata dalla relazione extraconiugale di Johnson con una consulente d’arte; esasperata dai reiterati tradimenti, nel 2018 la Wheeler ha cacciato di casa il marito, avviando le pratiche per il divorzio. La causa scatenante era stata la nuova fiamma di Johnson, Carrie Symonds (classe 1988) ora sposata con una cerimonia “segreta”.

Anteprimanews