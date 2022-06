Il circolo spegne 140 candeline: «Siamo i più antichi di Torino»

C’è il diploma della medaglia d’oro ricevuta all’Expo di Torino nel 1928. E poi verbali sociali e di consiglio dell’epoca, benemerenze, persino le cartoline mandate dai soci che combattevano in guerra. Reperti antichi che per la prima volta la Soms Campidoglio ha deciso di esporre in una mostra aperta a tutti, per festeggiare un traguardo storico: i 140 anni della società di mutuo soccorso di via Omegna 5. Ricorrenza che rende il circolo la più antica società di mutuo soccorso a Torino ancora in vita. «Tanti reperti e documenti erano chiusi nei nostri cassetti da decenni. Abbiamo pensato: “Perché non tirarli fuori proprio ora che festeggiamo i 140 anni?”. Così è nata l’idea della mostra», spiega il presidente Nunzio Lazzaro.

In via Omegna 5, il mutuo soccorso non è solo sulla carta, ma anche nei fatti: basta fare la tessera e i controlli sono gratis grazie alla convenzione con l’Asl To4 che invia i propri medici in sede. Glicemia, diabete, esami al cuore e alla vista e molte altre analisi, ma anche conferenze dei dottori che danno informazioni ai soci sulla prevenzione. Un ente morale, la Soms, dove l’aiuto reciproco è stato messo nero su bianco nello statuto redatto nel lontano 1882 dai fondatori, in prevalenza conciatori, artigiani e contadini. Due mani incrociate campeggiano sulla bandiera dell’anno di fondazione che si trova appena varcata la soglia di via Omegna 5. Bandiera che venne rubata durante il fascismo e poi riportata, nell’allora sede di via Cibrario, dopo la Seconda guerra mondiale. Al primo piano, ci sono sei alloggi dove ora risiedono i tesserati che hanno difficoltà economiche, altro esempio dello spirito mutualistico della Soms. E guai a chiamarla bocciofila: «Su internet siamo descritti così, abbiamo già segnalato il problema varie volte, tra un po’ denunciamo Google», se la ride il vicepresidente Stefano Rosso. Le bocce comunque ci sono, con otto campi. E poi le carte, il biliardo, il ristorante gestito dal mitico Ferruccio. Ma la Soms pensa anche a figli e nipoti dei soci, e con 30mila euro ha inaugurato il mese scorso un’area giochi con altalene e scivoli.

Per i 140 anni, la mostra è stata curata dal socio Sandro Mercato, appassionato di storia, che ha organizzato l’allestimento nel dettaglio. E’ aperta a tutti ad ingresso libero fino a domenica 5 giugno. Questo il resto del programma per il 140esimo anniversario: sabato 4 giugno alle 21,15 ci sarà il concerto di beneficenza per l’Ugi del White Gospel Group; domenica 5 giugno alle 10,30 sarà invece la volta della banda musicale della polizia municipale.