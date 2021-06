Il cinema nell’isola pedonale: «Così cacciamo il degrado»

Proiezioni estive all’aperto nell’isola pedonale per dimenticare le risse e il degrado. La Circoscrizione 3, per il secondo anno di fila, chiede aiuto al cinema. Dopo le recenti polemiche per alcuni interventi delle forze dell’ordine, ora l’area di via Di Nanni, nel quartiere San Paolo, si prepara a ospitare una serie di film che rientrano all’interno del progetto “La finestra sul cortile – cinema in famiglia”. Proiezioni di film d’autore, di animazione e commedie di successo, destinate a un grande pubblico e in particolare a famiglie e bambini del territorio.

Anni di successi

Non una novità in senso stretto, se pensiamo che è da alcuni anni che il centro civico di corso Peschiera lavora in questo settore. Il battesimo del fuoco nel 2011 in piazza Delpiano, nell’area pedonale ricompresa tra i corsi Lione, Mediterraneo e Rosselli. Anche in quel caso, tutto nacque per contrastare il degrado. Poi il progetto, che ha sempre riscosso grande successo, si è arricchito fino a toccare piazza Rostagno e dallo scorso anno anche via Di Nanni pedonale.

«Crediamo sia una bella risposta a tutte le critiche – ha raccontato la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise -, oltre che un modo per cancellare polemiche ritornate a galla dopo la pandemia. L’isola pedonale deve tornare a essere un luogo per famiglie, non un punto di ritrovo per delinquenti». Al resto ci penseranno le forze dell’ordine con un controllo anti bivacchi. Mentre per la malasosta ci sono già le telecamere che funzionano da deterrente.

Finestra sul cortile

La scelta del titolo “La finestra sul cortile”, è di chiaro richiamo cinematografico e riflette la situazione che si può riscontrare nei luoghi scelti per ospitare la rassegna: piazza Delpiano e piazzale Rostagno. Aree pedonali sulle quali si affacciano numerosi edifici residenziali, i “cortili” condivisi di numerose abitazioni, luoghi fatti di cemento ma anche di aiuole fiorite in cui trascorrere il tempo libero al riparo dal rumore del traffico.