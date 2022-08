Il cinema è chiuso dal 2020: «Maxi colletta per riaprirlo»

Appello alla comunità e alle imprese del territorio per far ripartire il cinema parrocchiale Jolly di Villastellone, gestito da volontari e chiuso dal 2020 per restauro. A lanciarlo è il parroco, don Giuseppe Zorzan. Servono 80mila euro per completare i lavori necessari ad adeguare la sala alle nuove norme antisismiche che hanno visto il Comune passare dalla zona sismica 4 alla 3. Prevista la creazione di una struttura metallica sopra alla volta che leghi i muri laterali, il rifacimento del tetto, con la risoluzione del problema delle infiltrazioni, e del controsoffitto interno in ossequio alle nuove norme anti incendio. Necessaria anche la sostituzione del generatore d’aria, obsoleto e fuori norma.

Importo stimato 242.404 euro per la parte edile e 63.594 per la caldaia. Finora la parrocchia ha usufruito del sisma bonus 50%, aiuti statali per il covid e contributi di fondazioni bancarie (Crt e Compagnia di San Paolo), ma c’è bisogno di un ulteriore slancio. Le offerte si possono fare direttamente all’ufficio parrocchiale (lunedì dalle 9.30 alle 12.00, venerdì dalle 18 alle 19) o tramite bonifico utilizzando l’Iban IT89M061703118000 0001502289 (causale: ristrutturazione Cinema Jolly).