Il centrodestra ufficializza la candidatura di Damilano a sindaco di Torino

Il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Paolo Damilano a sindaco di Torino. Sciolte le riserve anche su Roma: il candidato è Enrico Michetti.

“Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria” si legge in una nota diffusa dopo il vertice delle forze di centrodestra a Montecitorio.

*(foto dal profilo Facebook di Paolo Damilano)

