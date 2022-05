Il cavaliere misterioso di Ambra: così la Angiolini dimentica Max

Il ritorno in una fiction con “Le Fate Ignoranti”, serie Tv su Amazon Prime, e il Concerto del 1° maggio, il prossimo debutto a X Factor come giudice e il teatro. Ma non c’è solo il lavoro, che pure le sta regalando soddisfazioni enormi, a riempire la vita di Ambra Angiolini. Perché a distanza di mesi dalla clamorosa e dolorosa rottura con Massimiliano Allegri l’attrice e conduttrice romana è di nuovo innamorata.

O almeno questo fanno pensare alcune immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale “Diva e Donna”. Ambra che si gode un aperitivo un compagnia di un cavaliere sconosciuto e scatta anche il bacio. Tutto a poca distanza dall’appartamento milanese nel quale vive da qualche tempo, per quella che sembra una nuova svolta nella vita sentimentale della Angiolini.

L’avevamo lasciata amareggiata ed emotivamente distrutta dopo l’addio all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. I motivi li conoscono solo loro, anche se nessuno ha mai replicato alle accuse di tradimenti plurimi. Ma a distanza di tempo Ambra ha trovato anche modo di scherzarci sopra quando è stata ospite nello show di Michelle Hunziker: «Ho visto te e non mi sono sposata. Prendo spunto per dire l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi che è il 2022 la morale è che mi ero proprio sbagliata». Una data non è sfuggita ai fan più attenti: proprio nel 2017 aveva cominciato a frequentare Allegri per quello che il settimanale “Chi” aveva definito lo scoop dell’anno, pubblicando le loro foto all’Argentario. Da allora però è cambiato tutto e Ambra adesso ha trovato la forza per ricominciare. Come ha confermato di recente, alla festa per i suoi primi 45 anni. Postando la foto della torta che le avevano regalato i due figli, Jolanda e Leonardo, ha anche aggiunto «il 4 poi il 5 e tutto l’amore che abita in questi due numeri. Ho 45 anni e ancora una voglia matta di sbagliare – scrive ancora – Grazie a chi resta. Siete tutto quello per cui non ho trovato le parole». C’è sempre un tempo per ricominciare, anche in amore.