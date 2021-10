Il carretto si sposta per non investire il pedone: il conducente cade e vola a testa in giù sull’asfalto

Guardate questo video apparentemente…senza senso. Si vede un uomo piantato inspiegabilmente in mezzo alla strada: non si muove. Chissà, forse è in preda ai fumi dell’alcol. Passa un’auto che reca al traino un carretto carico di legna, a sua volta “agganciato” a un cavallo. Per non investire il pedone, la vettura si sposta a sinistra e così fa il carretto che però va maldestramente a finire nel fossato che costeggia la carreggiata: nell’incidente, l’uomo a bordo del veicolo finisce catapultato sull’asfalto a testa in giù. Solo allora l’ubriaco sembra ridestarsi: fa dietrofront, barcollando all’indietro fino a sparire dalla telecamera dopo essere caduto a terra!!