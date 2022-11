«Il caro frutta ucciderà mille aziende»

È un grido di aiuto disperato quello lanciato ieri in piazza Castello dai contadini di Coldiretti che hanno disegnato con le cassette gialle vuote la scritta “Sos Frutta”. «Un caffè costa quanto 4 chili di mele: per questo noi produttori non le raccogliamo più, non è conveniente» spiegano gli agricoltori in divisa e berretto giallo raggiunti e sostenuti dal presidente della Regione, Alberto Cirio. Soffocati dai rincari di elettricità e materie prime, gli agricoltori piemontesi hanno visto crollare drasticamente i guadagni, soprattutto delle mele. E ora chiedono al governo una mano tesa. «Altrimenti quest’inverno chiuderanno mille aziende considerando che i prezzi sono al di sotto dei costi di produzione, questo vuol dire abbattere interi frutteti, un danno anche per il territorio» spiega Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte.

Il costo di produzione di un chilo di mele è di 41 centesimi, il costo di condizionamento è di 50 centesimi, per un totale di 91 centesimi, ma al produttore le mele sono ampiamente pagate al di sotto di questa cifra.

Il comparto piemontese conta in totale circa 7.800 imprese con 20mila lavoratori per un fatturato annuo di 350 milioni. Molti titolari di azienda erano ieri in piazza a rivendicare aiuti da parte dello stato a fronte di una situazione economica che sta diventando difficile da sostenere.

«Siamo in una condizione in cui non ci viene riconosciuto il prezzo equo, ci offrono venti centesimi al chilo e noi ne sborsiamo quaranta, per questo tante mele sono rimaste sugli alberi, raccoglierle non ci conviene più» sottolinea Loris Tarditi, titolare di un’azienda agricola di mele, pere, susine e mirtilli. «Nella produzione spendiamo circa 10 centesimi in più al chilo rispetto all’anno scorso perché incidono i prezzi folli dei energia, carburanti e manodopera» spiega Giuseppe Bodrero, produttore di mele di Verzuolo. «Per fare un esempio – specifica – un pozzo per l’irrigazione lo pagavamo 1.800 euro, ora costa 8mila». A sentire maggiormente la crisi sono i giovani, soprattutto quelli che hanno deciso di lanciarsi nel settore agricolo, magari indebitandosi. «Aprire un’azienda oggi è molto complesso e non ne vale la pena perché ci sono più spese che guadagni» fa presente Nicolò Gosmar, poco più che ventenne, che gestisce con la famiglia un’azienda agricola a Busca: «Produciamo pesche e mele, ma rispetto a quattro anni fa il fatturato è crollato del 70%, considerando l’aumento del prezzo dell’energia e la manodopera che non si trova più. Oggi siamo qui – sottolinea il giovane, accompagnato da due amici – per far capire che senza di noi non ci sarebbe la vita, ma alla grande distribuzione non interessa e molte aziende hanno già chiuso».

Per scongiurare ulteriori chiusure – un migliaio quelle preventivate da Coldiretti -, Moncalvo fa la lista degli interventi necessari e da attuare subito per evitare il peggio: «Chiediamo per prima cosa al governo l’applicazione del decreto che impone l’acquisto al produttore a un prezzo maggiore rispetto a quello richiesto dal distributore. Attraverso Ismea il ministero dell’Agricoltura può rilevare il costo di tutta la produzione agricola. In seconda battuta è necessario una decontribuzione del costo del lavoro e la reintroduzione dei voucher».