Il cane ha paura dei fuochi d’artificio: evita le fughe e aiutalo con le coccole

I cani hanno paura dei botti e ai loro padroni tocca il compito di tranquillizzarli. Fortunatamente, i proprietari possono mettere in atto varie strategie molto semplici per rasserenare il proprio animale domestico. Dalla distrazione alle pettorine anti-ansia. Ma da dove nasce questa paura? Durante uno studio del 2003, era stato notato che i fuochi d’artificio erano la causa più comune della paura nei cani. Le reazioni includevano: tremare, nascondersi, cercare conforto, assumere un comportamento distruttivo, urinare e salivare. Fino a poco tempo fa, molte teorie sostenevano che la paura dei rumori forti nei cani fosse causata da fattori ambientali. Ciò potrebbe includere un evento traumatico correlato con un rumore forte in giovane età, oppure la mancanza di esposizione a determinati rumori da cuccioli. Il modo in cui il proprietario agisce in risposta al comportamento spaventato del proprio cane e il modo in cui gli altri cani del branco reagiscono se esposti a determinati rumori, sono altre possibili spiegazioni.

Tenerli in casa

Per esempio è molto importante tenere in casa il proprio cane durante i giorni in cui i fuochi d’artificio sono più intensi. In questo modo, il tuo 4 zampe sarà meno esposto ai rumori e, allo stesso tempo, per lui sarà più difficile scappare. Accendere la radio o la tv è una buona strategia per creare un rumore di sottofondo e distrarre il tuo cane.

Rischio fughe

I cani spaventati potrebbero scappare. Prendi le seguenti precauzioni: assicurati che il tuo cane possa essere identificato. Anche i cani che vivono in casa, quando sono spaventati, possono farsi prendere dal panico e ricorrere a metodi drastici per scappare. Il microchip è essenziale. Poi assicurati di avere una casa a prova di cane e non lasciare il tuo cane a casa da solo. Se esci per festeggiare senza di lui, rivolgiti a un sitter.

Le coccole

Una leggenda metropolitana dice che, se accarezzi un cane mentre è in preda ad un attacco d’ansia, lo spaventerai ancora di più. E’ falso. Al contrario, accarezzare il tuo cane e rassicurarlo va bene, ma devi evitare esclamazioni a voce alta e movimenti bruschi. Quindi, coccole a volontà.