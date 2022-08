Il calciatore e la bella influencer: Zaccagni e Nasti vanno a nozze

In un anno è praticamente cambiato tutto nella vita di Chiara Nasti. Perché in realtà per una delle influencer più popolari d’Italia la vita è diventata meno social e più famiglia. E forse nemmeno lei immaginava di essere arrivata ad una svolta nella vita.

Eppure l’incontro con Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo della Lazio, è stato fondamentale e adesso sappiamo anche che sarà per sempre. Perché nei prossimi mesi Chiara diventerà mamma, ma successivamente anche moglie, un nuovo colpo di scena che sta facendo impazzire di gioia i suoi fan.

La proposta è arrivata al chiaro di luna, mentre la coppia cenava in un ristorante affacciato sul mare a Ischia. Una cena a lume di candela sul mare, una canzone romantica di Lana Del Rey, ma soprattutto l’anello che ad un certo punto è spuntato fuori dalla tasca di Zaccagni. «Lo voglio, non vedo l’ora di essere tua moglie», ha commentato lei a favore di follower documentando tutto. E il romantico bacio finale suggella la proposta, da concretizzare molto probabilmente il prossimo anno.

Da quando stanno insieme, Chiara e Mattia hanno fatto molto chiacchierare, soprattutto per le uscite della ragazza. Lei arrivava dalla tumultuosa rottura con Nicolò Zaniolo, che ha lasciato strascichi anche nei mesi successivi come ha dimostrato anche di recente la sua infelice frase sul “gamberetto” del calciatore romanista.

Poi in vacanza l’incontro con Zaccagni e la scintilla: «Non so, sentivo che dovevo essere molto più forte anche se è difficilissimo pensare di esserlo in quel momento perché vedi tutto nero! Poi io sono stata molto fortunata perché nel momento in cui ero così, ho conosciuto Mattia che mi ha reso troppo felice. Infatti è l’unico ragazzo che la mia famiglia approva davvero», aveva scritto Chiara sui social verso Natale.

La prima svolta è poi arrivata la scorsa primavera. Luci accese all’Olimpico di Roma per il loro “Gender Reveal”, la festa presa dalla cultura statunitense per far sapere il sesso del bambino che stanno aspettando a parenti, amici ma in questo caso anche a tutti i loro followers sparsi sui vari social network. Zaccagni è sceso in campo e ha segnato sotto la curva Nord, quella del tifo biancoceleste. Il tabellone luminoso dello stadio si è accesso svelando a tutti la novità: «It’s a boy!». Hanno già scelto il nome ma per ora resta un segreto, così come la data delle nozze.