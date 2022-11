Il Brasile a Torino: primo allenamento alla Continassa in vista dei Mondiali

Iniziano oggi a Torino i brevi ma intensi preparativi del Brasile per i Mondiali in Qatar. La Seleçao ha scelto la Continassa per gli allenamenti nella settimana che precede la partenza verso il Medio Oriente.

Nella giornata di oggi è cominciato ufficialmente il ritiro pre-Mondiali agli ordini del ct Tite, con le prime sessioni di allenamento sui campi utilizzati solitamente dalla Juventus. Tre i giocatori bianconeri presenti: Alex Sandro, Bremer e Danilo.

La Seleçao resterà a Torino fino a sabato 19 novembre e alloggerà al J Hotel, ritrovandosi quindi ogni giorno sui campi di allenamento della Continassa.