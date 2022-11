Il Brasile a Torino: da lunedì a sabato ritiro premondiale alla Continassa

Neymar alla Continassa, il centro sportivo della Juventus. E non solo. Con lui, anche gli altri campioni della Selecao. Il Brasile di Tite, infatti, ha scelto la struttura bianconera come sede del mini ritiro prima del mondiale in Qatar. Da lunedì 14 a sabato 19 novembre, sei giorni per preparare al meglio l’avventura nel Medio Oriente, in cui il Brasile andrà a caccia del suo sesto titolo.

Prenotata anche una churrascaria, un ristorante specializzato in cucina brasiliana, dove ‘O Ney e soci presumibilmente trascorreranno qualche serata. Della spedizione verdeoro fanno parte anche tre giocatori della Juventus: Danilo, Alex Sandro e Bremer. L’esordio della Selecao nel torneo è fissato per il 24 novembre contro la Serbia di Vlahovic.