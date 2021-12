Il boss in Lacoste, la sua donna, l’infiltrato: che bello un noir che conosce Scerbanenco

Se ci sono dei debiti, di sicuro sono nei confronti di opere come “Traditori di tutti” di Scerbanenco, in questo romanzo di Fulvio Luna Romero. “Le regole degli infami” (Marsilio, 17 euro) già è un titolo che mette in guardia, che cattura e trascina in una narrazione dove nessuno si salva, dove il sangue scorre copioso come la rabbia, la ferocia, dove le maschere sono sovrapposte e qualcuno deve semplicemente ammettere di saper recitare meglio degli altri. Non ci sono commissari o investigatori duri e puri, qui, per fortuna. C’è un tenente dei carabinieri, con una vecchia divisa chiusa nell’armadio come una pelle di serpente lasciata dietro, ma non sarà l’eroe né il giustiziere. C’è la donna del boss, Valentina: bella, dura, straziata. Non sarà solo la donna del boss…

Il boss è Andrea Salvi: imprenditore edile, non sfoggia abiti gessati con garofani all’occhiello né catenazze d’oro, preferendo Lacoste e occhiali da vista discreti. Discrezione e basso profilo, manager, non criminale da cliché. Eppure è capace di uccidere a sangue freddo una donna gettandola dal quarto piano di un palazzo, in uno dei suoi cantiere. E’ capace di ordinare di mettere a ferro e fuoco quella Jesolo ancora sonnolenta, in attesa dei fuochi d’artificio dell’estate e del turismo a basso costo, per far vedere chi comanda. Lui che gestisce il racket dell’edilizia e il traffico di droga, che ripulisce il denaro della ‘ndrangheta. Ma adesso è tradito, braccato.

Ha tre uomini di fiducia: il Negro, un duro sempre vestito di nero, Africa, un campano con l’istinto del killer e l’onore del guappo, Bomber, cocainomane idolo della squadra di calcio locale in Eccellenza, nonché fratello di Valentina. Uomini duri, forse fedeli, controllati fino a che esplode la violenza.

Ognuno tradisce ognuno è tradito. Tradisce Valentina che se la fa con il Negro e tradisce il Negro che ha una vita segreta ma probabilmente è già finito troppo dentro l’abisso. Tradisce lo stesso Salvi, prima del regolamento di conti fatale.

Infiltrati, ufficiali corrotti, sparatorie, affari sporchi: la provincia noir al suo meglio.

LE REGOLE DEGLI INFAMI

Autore: Fulvio Luna Romero

Editore: Marsilio

Genere: Noir

Prezzo: 17 euro