Il boss ammazzato in un ristorante: due proiettili in faccia tra i clienti

Se fosse sopravvissuto all’agguato di cui è rimasto vittima due mesi fa, sarebbe stato incastrato dalla sua passione per le scommesse. Ergys Dashi aveva messo in piedi un vero e proprio impero della droga, capace di mobilitare dal Sud America all’Europa centinaia di chili di eroina e cocaina senza disdegnare neanche, attraverso la rotta balcanica, la marijuana. Un impero da milioni di euro, come emerge dalle tante conversazioni intercettate dai carabinieri prima del suo omicidio: «Lo vedevi oggi qua, domani in Italia, dopodomani di nuovo qua senza fermarsi proprio – raccontava, parlando dei viaggi del cugino Edmond con la droga nascosta in auto – Quante volte è arrivato qua con 400-500 mila euro». E 500mila euro era anche la cifra che aveva promesso al suo avvocato se fosse riuscito a farlo uscire pulito da un processo a Chieti in cui rischiava una condanna a 18 anni. In Piemonte invece a incastrarlo era stata la sua registrazione, “intercettata” dai carabinieri, a un sito di scommesse sportive al quale aveva fornito il proprio numero di cellulare, permettendo così ai militari di mettere sotto controllo le sue conversazioni.

Ma per gestire un impero a volte è necessario viaggiare. Già nel 2018 i carabinieri avevano registrato la presenza di Ergys in Ecuador, dove aveva ottenuto il visto per poter poi entrare in Colombia. E in Ecuador, a Guayaquil, era anche la sera dello scorso 22 gennaio. Stava cenando a un tavolo con un amico, quando davanti al locale si è fermata una Ford Explorer nera con a bordo due uomini. Uno di loro è sceso con un mazzo di fiori in mano e si è presentato ai dipendenti dicendo di doverlo consegnare a un cliente, ma li ha minacciati quando gli hanno chiesto l’equivalente ecuadoriano del nostro Green pass. Mentre lui entrava nel locale, il complice – con il volto coperto da un passamontagna – si è messo alla porta con una pistola in mano. Il resto lo racconta il video delle telecamere di videosorveglianza, pubblicato sui siti locali: l’uomo con i fiori entra quasi correndo, raggiunge il tavolo cui è seduto Ergys Dashi, estrae una pistola dal bouquet e gli spara in faccia da meno di due metri. Poi, mentre il corpo dell’albanese scivola lentamente dalla sedia e gli altri clienti fuggono terrorizzati, il suo commensale si alza e cerca di fermare il sicario, che si fa strada sparando a raffica. Alla fine, la polizia locale conterà 28 colpi, uno dei quali ha ferito lievemente una donna. Del sicario, del suo complice e anche dell’uomo che era seduto al tavolo con Ergys, invece all’arrivo degli agenti non c’è più traccia. C’è solo il cadavere del boss, raggiunto da due proiettili in pieno volto che lo hanno ucciso sul colpo.

Un omicidio da subito collegato al mondo della droga e che non aveva causato un particolare clamore nel paese sudamericano. I giornali locali infatti riportavano che nella zona di Guayaquil, caratteristica cittadina affacciata sul Pacifico a sud della capitale Quito, quello era il 74° omicidio dall’inizio dell’anno, cioè in soli 22 giorni. Quasi tutti legati al traffico di stupefacenti.