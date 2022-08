Il boom del Superbonus Atc: 90 cantieri per rifare le case

Novanta cantieri attivi o in partenza. E più di cento offerte già arrivate. Grandi numeri quelli del Superbonus 110 di Atc, per la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Di recente è stato inaugurato il cantiere di corso Racconigi 25, un mega-intervento da 35 milioni, e sono in tutto 16 i cantieri attivi nei condomini amministrati da Atc in città e nell’area metropolitana, mentre dieci sono già conclusi e 67 sono in partenza nelle prossime settimane. Il 27 luglio si è intanto chiuso il secondo bando per le imprese di costruzioni, impianti tecnologici e dell’energia, con l’obiettivo di permettere la realizzazione di lavori in quegli stabili, gestiti in regime condominiale, dove non erano ancora stati programmati interventi. Sono arrivate 101 offerte per 86 stabili, che ora saranno sottoposte alle assemblee condominiali per l’approvazione.

Salgono così per ora a 179 i palazzi popolari che potranno essere riqualificati per un importo lavori complessivo di oltre 200 milioni di euro. Lavori che grazie alla cessione del credito, saranno a costo zero per l’Agenzia e per le famiglie. I tempi, nel frattempo, accelerano: bisogna finire i lavori entro il 31 dicembre 2023 per usufruire dell’incentivo fiscale nella sua interezza.

Il restyling energetico riguarderà i palazzi di via Ivrea a Barriera di Milano, il complesso edilizio tra via Sansovino e piazza Cirene alle Vallette, le palazzine di via Olevano a Grugliasco e quelle di via Tevere e via Pasubio a Rivoli, gli edifici di viale Friuli a Ivrea. «Con le sole nostre risorse a disposizione non sarebbe mai stato possibile programmare tutti questi interventi- spiega il presidente Atc, Emilio Bolla -. La riqualificazione energetica è importante perché permette di abbattere il consumo di energia, con risparmi sulla bolletta delle famiglie che, anche alla luce dei recenti aumenti del gas, sono sempre più in difficoltà».