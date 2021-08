Il bilancio settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta

Importanti i numeri dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Dal 16 al 22 agosto sono state controllate un totale di 3396 persone, di cui 693 risultati già con precedenti penali. Sono state controllate 216 pattuglie nelle stazioni e 11 in abiti civili con il compito di attività di antiborseggio.

Nello specifico, a Torino Porta Nuova un uomo italiano di 51 anni, insieme ad uno spagnolo di 38, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, dopo essere stati rintracciati in stazione in evidente alterazione psico-fisica.

Sempre a Torino, la Polfer ha denunciato un 33enne originario del Gambia per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti marijuana e 75 euro in contanti. Ancora, sempre un cittadino del Gambia di 23 anni è stato bloccato alla stazione di Torino Porta Nuova sempre per possesso di marijuana.

Nuovamente nello scalo di Porta Nuova, un 25enne gambiano è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, lo straniero, durante la salita a bordo di un convoglio, si è rifiutato di farsi misurare la temperatura proferendo frasi minacciose contro il personale addetto.