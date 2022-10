Il Benfica cala il poker: la Juve è fuori dalla Champions

Tracollo Juve: a Lisbona il Benfica cala il poker, batte ed elimina i bianconeri dalla Champions League, conquistando il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

ALLEGRI SCEGLIE KEAN CON VLAHOVIC

Allegri sceglie il 3-5-2 per la sfida del Da Luz: in attacco c’è ancora Kean con Vlahovic, in difesa la sorpresa è Gatti al fianco di Bonucci e Danilo. A centrocampo Locatelli affianca McKennie e Rabiot, gli esterni sono Cuadrado e Kostic.

TRIS BENFICA IN 45′, KEAN NON BASTA

Il match si sblocca al 17′ con la rete firmata da Antonio Silva di testa su cross di Enzo Fernandez. La Juve reagisce subito e al 21′: Vlahovic e Kean spingono un pallone in porta da due passi su calcio d’angolo, il gol alla fine viene assegnato all’italiano. Benfica che torna avanti al 28′: fallo di mano di Cuadrado in area, è ancora Joao Mario a battere Szczesny dagli 11 metri, come all’andata. Il tris che chiude il primo tempo lo firma Rafa Silva su assist ancora del portoghese ex Inter.

GOL DI MILIK E MCKENNIE NEL FINALE, MA NON BASTA

Mister Allegri cambia subito Milik per Kean, ma l’inizio di ripresa è da incubo: Rafa Silva fa 4-1 e chiude la pratica. Nel finale i bianconeri provano a riaprirla con due gol in 3′: prima Milik al 77′ e quindi McKennie al 79′ portano il risultato sul 4-3. Ma non basta: la Juve va ko in Portogallo ed è fuori dalla Champions League. Tra sette giorni si giocherà l’accesso all’Europa League con il PSG all’Allianz Stadium.