Il bando a lavori già eseguiti: otto mesi per l’ex sindaco

Condanna definitiva per l’ex sindaco di Castellamonte Paolo Mascheroni e il responsabile dell’ufficio tecnico all’epoca dei fatti Aldo Maggiotti. La Cassazione ha confermato gli otto mesi comminati in primo grado dal tribunale di Ivrea nel 2018 e ribaditi dalla Corte d’Appello di Torino nel 2020. Il reato contestato era di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al 2014 e il documento oggetto del processo è la delibera n° 191, con la quale l’allora sindaco Paolo Mascheroni, il vicesindaco Giovanni Maddio (che non ha fatto ricorso in Cassazione), con l’autorizzazione tecnica di Maggiotti, avevano deliberato il computo metrico e la necessità di svolgere i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali. Le strade però erano già state asfaltate, con un importo complessivo di 88mila euro, ovviamente con lavori assegnati diversamente (in primo grado però gli imputati sono stati prosciolti dal reato di turbativa d’asta).

All’epoca, quando vennero contestati i reati, per l’amministrazione Mascheroni fu un vero e proprio terremoto politico che ne destabilizzò gli equilibri. I legali di Mascheroni e Maggiotti, gli avvocati Pio Coda e Leo Davoli, hanno presentato il ricorso in Cassazione per diverse motivazioni, una delle quali riferita al verbale delle dichiarazioni di Maurillio Savoia Carlevato, l’impresario che svolse i lavori e che in un primo tempo era stato coinvolto nell’indagine, sostenendo che le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili. Infatti, la difesa sostiene che i loro assistiti erano all’oscuro che i lavori fossero già stati eseguiti e, quindi, avrebbero proceduto con la delibera di cui sopra. Una tesi respinta però dalla Cassazione che ha deciso di procedere con la conferma della condanna ad otto mesi aggiungendo la liquidazione delle spese processuali per 3mila euro e 1.500 euro per le parti civili. All’esito della sentenza i legali di Mascheroni e Maggiotti, anche per conto dei loro assistiti, hanno preferito non commentare.